Никола Максимович: "Спартак" заслужил забить гол гораздо раньше"

Защитник "Спартака" Никола Максимович после победы над "СКА-Хабаровском" в матче 22-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что его команда заслуженно набрала 3 очка и могла забить еще раньше. Напомним, что единственный мяч красно-белые провели на 90-й минуте.

– Было сложно играть, – сказал Максимович. – Последние десять минут я пошел вперед. Тренер меня попросил. Мы гораздо раньше заслужили забитый гол, но в последние десять минут нам повезло, и очень здорово, что это получилось.

– В "Спартаке" был защитник Видич, который в таких же ситуациях ходил вперед. Он стал лидером команды. Вы вообще разговаривали с ним?

– Еще не говорили, по понятным причинам. Последние полгода я был в Италии, а он завершал карьеру. Мы когда-то играли вместе в клубе "Слодоба", в "Црвене Звезде". Как только будет возможность, мы обязательно с ним эту тему обсудим.

– "Спартак" всегда дружил с "Црвеной Звездой". Знаете ли вы об этом, и важно ли это для вас?

– Да. Сейчас я в "Спартаке". Вы все хорошо знаете, что болельщики этих команд дружат друг с другом. Мы из православных стран. Для меня, безусловно, это очень важно. Может быть, если бы я бы чуть раньше пришел в "Спартак", многое было бы по-другому.

– А как у вас с русским языком?

– Все понимаю. Конечно, хотел бы говорить лучше. За то время, что проведу в команде, постараюсь больше говорить на русском языке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)