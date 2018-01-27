Никола Максимович: "Предложение "Спартака" заинтересовало меня сразу"

Новичок "Спартака" Никола Максимович убежден, что красно-белые по итогам сезона опередят лидирующий в чемпионате России "Локомотив". Защитник, арендованный чемпионами России у "Наполи" до конца сезона-2017/18, отметил, что у команды самый удобный, по сравнению с прямыми конкурентами календарь.
– Долго ли раздумывали над предложением "Спартака"?
- Нет. Оно заинтересовало меня сразу, – цитирует официальный сайт "Спартака" Максимовича. – Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не все зависело от меня.
– Давно знаете Марко Петковича, с который первым встретил вас в отеле?
– Мы знакомы c ним очень давно – еще по выступлениям за сербскую сборную U-19. Три дня назад, когда "Наполи" окончательно согласился на мой переход, мы созвонились с Марко и поговорили. Он рассказал о клубе много хорошего.
– Вы в курсе, какова на данный момент ситуация в российском первенстве?
– Конечно. "Спартак" делит второе-третье места, отставая от "Локомотива" на восемь очков.
– Реально ли, на ваш взгляд, опередить железнодорожников?
– Из четырех лидеров чемпионата у "Спартака" наилучший календарь. И первая же игра после перерыва – именно с "Локомотивом". Это может помочь нам в чемпионской гонке. Правда, и остальные девять матчей будут важны.
– Для вас привычна схема игры в пять защитников. Сумеете приспособиться к схеме с четырьмя игроками обороны?
– Думаю, для профессионального футболиста это не проблема. К тому же в последнее время я работал с одним из лучших тренеров Италии на данный момент, и он специализируется именно на обороне.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-27-nikola_maksimovich_postarayus_dokazat_chto_ya__khoroshiy_futbolist/
К.Б.Ын
Вопреки 19:45--------- Ну болеешь ты за конебомжей, ну и болей. Придумывать сказки тут не надо. Есть же хорошая поговорка в Народе : если нечего сказать молчи, за умного сойдёшь )
19:54
Вопреки
К.Б.Ын... Не держи народ футбольный за лохов - ставить пенальти, помогая взобраться на пьедестал совсем не обязательно, да и в этом был весь смысл отрицания помощи Спартаку... И если лукойловским все же пеналь подарили, то "Ростову" и законного не свистнули... Но при этом, на нарушения спартаковских костоломов Глушаков, Камбаровых и Андриано с КО, арбитры глаза закрывали, то у их соперников, как и у "Ростова", по надуманным основаниям, удаляли игроков парами, ставили нелепые штрафные, благодаря которым кабинетные взяли левые очки в ничейных или проигрываемых матчах... Зачем при этом, еще ставить спорные 11-метровые, будоража умы адекватных болел и специалистов, правда ? Вот так, верящий в чудеса, юный друг.
19:45
К.Б.Ын
Вопреки К.Б.Ын..... Чемпионство не обязательно покупать... его можно "завоевать" по команде сверху или по рекомендации коллег... или за списание долгов РФС... или за право принимать матчи ЧМ-18 на своем стадионе, не смотря на то, что в столице есть еще пару достойных арен, да и в других городах... хотя бы лучший - Краснодарский... А еще в поисковике найди откровенные признания в любви к кабинетным и пожелания о чемпионстве Спартака от двух влиятельных болельщиков команды в Правительстве, надежды спартаковского Симоняна (первого зама футбольного хозяйства) и признания в любви МУТКО к Федуну ("лучший друг")... Отсюда и судейский беспредел в пользу лукойловских... с тем же "Ростовом" и другими беззащитными командами. Еще вопросы или аргументы против будут ? 19:20--------- Странный ты ) Какой судейский беспредел в пользу СПАРТАКА ??? Сколько мы пеналей били ? ) ЗЫ: Тебе, прежде чем грить всякую пургу нужно подготовиться. А то выглядишь, как немытый конебомжик )))
19:24
Вопреки
К.Б.Ын..... Чемпионство не обязательно покупать... его можно "завоевать" по команде сверху или по рекомендации коллег... или за списание долгов РФС... или за право принимать матчи ЧМ-18 на своем стадионе, не смотря на то, что в столице есть еще пару достойных арен, да и в других городах... хотя бы лучший - Краснодарский... А еще в поисковике найди откровенные признания в любви к кабинетным и пожелания о чемпионстве Спартака от двух влиятельных болельщиков команды в Правительстве, надежды спартаковского Симоняна (первого зама футбольного хозяйства) и признания в любви МУТКО к Федуну ("лучший друг")... Отсюда и судейский беспредел в пользу лукойловских... с тем же "Ростовом" и другими беззащитными командами. Еще вопросы или аргументы против будут ?
19:20
К.Б.Ын
Вопреки Заинтересовало лишь предлагаемое бабло от Лукойла и звание любимого клуба у пары министров Правительства и главы РФС... Откуда ему знать, что прошлогоднее чемпионство "Спартак" взял в кабинетах столичных... а не на поле футбольном. 18:43--------- Значит, правительство большинства боиццо Народа ))) СПАРТАК - ЧЕМПИОН ! Так будет всегда ! Привыкай )))
19:14
s10egigloblgp0kr
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:10
Karerra
отлично Федуняра, давай еще!!! Красно белый - самый смелый! Ждем еще трансферов, чтобы показать бакланам их законное место!
19:09
Вопреки
Заинтересовало лишь предлагаемое бабло от Лукойла и звание любимого клуба у пары министров Правительства и главы РФС... Откуда ему знать, что прошлогоднее чемпионство "Спартак" взял в кабинетах столичных... а не на поле футбольном.
18:43