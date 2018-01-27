Никола Максимович: "Предложение "Спартака" заинтересовало меня сразу"

Новичок "Спартака" Никола Максимович убежден, что красно-белые по итогам сезона опередят лидирующий в чемпионате России "Локомотив". Защитник, арендованный чемпионами России у "Наполи" до конца сезона-2017/18, отметил, что у команды самый удобный, по сравнению с прямыми конкурентами календарь.

– Долго ли раздумывали над предложением "Спартака"?

- Нет. Оно заинтересовало меня сразу, – цитирует официальный сайт "Спартака" Максимовича. – Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не все зависело от меня.

– Давно знаете Марко Петковича, с который первым встретил вас в отеле?

– Мы знакомы c ним очень давно – еще по выступлениям за сербскую сборную U-19. Три дня назад, когда "Наполи" окончательно согласился на мой переход, мы созвонились с Марко и поговорили. Он рассказал о клубе много хорошего.

– Вы в курсе, какова на данный момент ситуация в российском первенстве?

– Конечно. "Спартак" делит второе-третье места, отставая от "Локомотива" на восемь очков.

– Реально ли, на ваш взгляд, опередить железнодорожников?

– Из четырех лидеров чемпионата у "Спартака" наилучший календарь. И первая же игра после перерыва – именно с "Локомотивом". Это может помочь нам в чемпионской гонке. Правда, и остальные девять матчей будут важны.

– Для вас привычна схема игры в пять защитников. Сумеете приспособиться к схеме с четырьмя игроками обороны?

– Думаю, для профессионального футболиста это не проблема. К тому же в последнее время я работал с одним из лучших тренеров Италии на данный момент, и он специализируется именно на обороне.