Никола Максимович: "Помощники Карреры сказали, что Мистер видит меня в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Никола Максимович сказал, что до перехода в клуб не общался с главным тренером Массимо Каррерой. Серб, арендованный красно-белыми у "Наполи" до конца сезона, отметил, что в России намерен стать сильнее в профессиональном плане.

– Общались с Каррерой до трансфера?

– Напрямую нет, только с помощниками. И они сказали, что Мистер видит меня в своей команде. Сейчас у нас будет время сказать друг другу все, что нужно. Будет время привыкнуть и внедриться в команду.

– Многих болельщиков смущает, что вы довольно мало играли в "Наполи"?

– Были проблемы со старыми травмами. Пришлось лечиться, упустил немного времени. А когда вернулся в строй, то меня ждала высочайшая конкуренция с хорошими защитниками: Кулибали, Кирикеш, Альбиоль (в первой части сезона Максимович принял участие в 4 матчах во всех турнирах на клубном уровне. - Прим. "СЭ"). Плюс изначально было сложно привыкнуть к требованиям тренера. Он о-очень щепетилен. Следит, чтобы в обороне все соблюдалось с точностью до миллиметра! Сейчас "Наполи" отпустил меня именно для того, чтобы я стал сильнее и, возможно, вернулся в следующем сезоне. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью с Николой Максимовичем