22:51 11 марта | Футбол — РФПЛ

Никола Максимович: "Перейти в "Спартак" было моим решением"

2

Защитник "Спартака" Никола Максимович после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск"​ (1:0) отметил, что пока неизвестно, в каком клубе будет играть по окончании аренды. Футболист также добавил, что перейти в московскую команду было его решением.

– Как вы адаптировались в команде и хотели бы вернуться по окончании аренды в "Наполи"?

– Я – профессиональный футболист. У меня есть контракт с "Наполи" и я, конечно, должен ему следовать, но перейти в "Спартак" – это было мое желание. Я очень старался, чтобы провести матчи в этом клубе. Где я буду играть дальше – говорить сложно, потому что есть контракт с "Наполи". Но руководство итальянского клуба согласилось, чтобы я поиграл в "Спартаке". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Спартак М - СКА-Хабаровск

 

Опрос

"Локомотив" сыграл вничью со "Спартаком". Он - чемпион?
голосовать
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

к/б_вепрь

Молоток.

00:44

wodan

Зря...

23:45 11 марта

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!