Никола Максимович перешел в "Спартак"

"Спартак" и итальянский клуб "Наполи" договорились о переходе на правах аренды 26-летнего сербского защитника Николы Максимовича. Как информирует официальный сайт красно-белых, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года.

На родине Максимович выступал за "Слободу" (Ужице) и "Црвену Звезду" (Белград), с которой в сезоне-2011/12 стал обладателем Кубка страны. Из сербского клуба защитник перешел в "Торино", в котором выступал три сезона. В августе 2016 года был арендован "Наполи". Позднее неаполитанский клуб активировал опцию выкупа игрока. В сезоне-2016/17 футболист сыграл в 12 встречах и забил один гол. В текущем сезоне Максимович провел за "Наполи" четыре игры.

Максимович дебютировал за сборную Сербии 31 мая 2012 года, на его счету 20 матчей за национальную команду.

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