14:37 | Футбол — РФПЛ

Никола Максимович перешел в "Спартак"

Никола МАКСИМОВИЧ и генеральный директор "Спартака" Сергей РОДИОНОВ. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official
Никола МАКСИМОВИЧ и генеральный директор "Спартака" Сергей РОДИОНОВ. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official
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"Спартак" и итальянский клуб "Наполи" договорились о переходе на правах аренды 26-летнего сербского защитника Николы Максимовича. Как информирует официальный сайт красно-белых, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года.

На родине Максимович выступал за "Слободу" (Ужице) и "Црвену Звезду" (Белград), с которой в сезоне-2011/12 стал обладателем Кубка страны. Из сербского клуба защитник перешел в "Торино", в котором выступал три сезона. В августе 2016 года был арендован "Наполи". Позднее неаполитанский клуб активировал опцию выкупа игрока. В сезоне-2016/17 футболист сыграл в 12 встречах и забил один гол. В текущем сезоне Максимович провел за "Наполи" четыре игры.

Максимович дебютировал за сборную Сербии 31 мая 2012 года, на его счету 20 матчей за национальную команду.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-26-nikola_maksimovich_pereshel_v_spartak/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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pahom-17

пионеры..вы прежде дочитали бы до конца.. и поняли суть..если конечно не просто бла=бла...

17:53

Хома Сапиенс

Измайлов: хорошо поработали, пора и в отпуск.

17:52

mas7er

История с Ливерпулем ничему не научила

17:01

mas7er

Нет чтобы купить сильного защитника на длинный контракт и строить команду. Зачем? Лучше мыльные оперы, страдания, они больше рейтинга дают

17:01

mas7er

На 4 месяца - очень дальновидная политика. Как раз к вводу Тушино 2018?

16:59

Alukard1349

Привет,Коля Максимов)))

16:35

Джаггер555

В Еврокубках не может играть на фиг, он нужен мясу. В РФПЛ можно и с этим составом играть.

15:41

Москвич1985

* с Петковичем

15:38

Москвич1985

с Петклвичем Максимовича сравнивать точно не стоит. Разный возраст и опыт. Вообще защитники по фамилии Петкович видимо не самые надежные, если еще вспомнить игравшего за Спартак в 2004 г. Душана Петковича. А каким окажется Максимович, мы скоро увидим)

15:37

EstStar

Палыч от таких новостей в шоке , локо в кризисе

15:17

NapoliFC

На 4 месяца игрока взяли... зачем?:)

15:11

merniloskut

Мы Спартак!

15:10

rastasick

в пару к петковичу-два дноря

15:02

баламошка

Ждём Морковыча.

14:53

Веравалер

Если это будет хотя бы 50% Видича - мы солидно укрепились...

14:51

Mad Butcher

Отлично

14:48