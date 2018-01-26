Никола Максимович перешел в "Спартак"

"Спартак" и итальянский клуб "Наполи" договорились о переходе на правах аренды 26-летнего сербского защитника Николы Максимовича. Как информирует официальный сайт красно-белых, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года.
На родине Максимович выступал за "Слободу" (Ужице) и "Црвену Звезду" (Белград), с которой в сезоне-2011/12 стал обладателем Кубка страны. Из сербского клуба защитник перешел в "Торино", в котором выступал три сезона. В августе 2016 года был арендован "Наполи". Позднее неаполитанский клуб активировал опцию выкупа игрока. В сезоне-2016/17 футболист сыграл в 12 встречах и забил один гол. В текущем сезоне Максимович провел за "Наполи" четыре игры.
Максимович дебютировал за сборную Сербии 31 мая 2012 года, на его счету 20 матчей за национальную команду.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-26-nikola_maksimovich_pereshel_v_spartak/
pahom-17
пионеры..вы прежде дочитали бы до конца.. и поняли суть..если конечно не просто бла=бла...
17:53
Хома Сапиенс
Измайлов: хорошо поработали, пора и в отпуск.
17:52
mas7er
История с Ливерпулем ничему не научила
17:01
mas7er
Нет чтобы купить сильного защитника на длинный контракт и строить команду. Зачем? Лучше мыльные оперы, страдания, они больше рейтинга дают
17:01
mas7er
На 4 месяца - очень дальновидная политика. Как раз к вводу Тушино 2018?
16:59
Alukard1349
Привет,Коля Максимов)))
16:35
Джаггер555
В Еврокубках не может играть на фиг, он нужен мясу. В РФПЛ можно и с этим составом играть.
15:41
Москвич1985
* с Петковичем
15:38
Москвич1985
с Петклвичем Максимовича сравнивать точно не стоит. Разный возраст и опыт. Вообще защитники по фамилии Петкович видимо не самые надежные, если еще вспомнить игравшего за Спартак в 2004 г. Душана Петковича. А каким окажется Максимович, мы скоро увидим)
15:37
EstStar
Палыч от таких новостей в шоке , локо в кризисе
15:17
NapoliFC
На 4 месяца игрока взяли... зачем?:)
15:11
merniloskut
Мы Спартак!
15:10
rastasick
в пару к петковичу-два дноря
15:02
баламошка
Ждём Морковыча.
14:53
Веравалер
Если это будет хотя бы 50% Видича - мы солидно укрепились...
14:51
Mad Butcher
Отлично
14:48