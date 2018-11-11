Никола Максимович: "Кутепов мог бы преуспеть в серии А"

Защитник "Наполи" Никола Максимович, ранее выступавший за "Спартак", считает, что его бывший одноклубник Илья Кутепов мог бы добиться успеха в чемпионате Италии.
– После удачно проведенного чемпионата мира стали появляться слухи, что ваш бывший одноклубник по "Спартаку" Илья Кутепов попал в сферу интересов итальянских клубов. Он бы мог закрепиться в серии А?
– Кутепов – хороший игрок, отличный защитник. Очень пластичный. Илья – настоящий профессионал. Уверен, что в будущем он еще громко заявит о себе и будет востребован. Если Кутепов продолжит играть на таком же уровне, то сможет спокойно выступать в Италии и преуспеть в серии А, – цитируют игрока "Известия".
25-летний Илья Кутепов в текущем сезоне провел пять матчей за "Спартак" во всех турнирах.
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https://iz.ru/810407/dilshod-ruzmetov-sevastian-terletckii/maksimovich-v-spartake-mne-ne-khvatilo-vremeni