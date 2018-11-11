Никола Максимович: "Играть в "Спартаке" было очень здорово"

Защитник "Наполи" Никола Максимович, ранее выступавший за "Спартак", рассказал о времени, проведенном в российском клубе.

- Играть в "Спартаке" было очень здорово со всех точек зрения, и у меня остались только позитивные впечатления. Во-первых, это статусный и престижный клуб. Во-вторых, было приятно познакомиться с болельщиками красно-белых. Они всегда поддерживали команду и меня персонально, это было очень приятно. Помимо этого, "Спартак" – клуб-побратим белградской "Црвены Звезды", за которую я играл ранее. Было особенно приятно выступать за этот столичный клуб, - цитируют серба "Известия". - Я хорошо чувствовал себя в России, особенно в Москве. Это отличный город, где очень удобно жить. Мне понравилась инфраструктура в столице. Что помешало полностью раскрыться в России? Думаю, у меня было не так много времени, чтобы полностью адаптироваться. Все-таки я попал в совершенно новый для себя чемпионат, многое было непривычно. Если бы было больше времени, уверен, что мог бы показать больше в московском клубе.

26-летний футболист провел 11 матчей за "Спартак" во второй половине сезона-2017/2018.

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