Никита Симонян: "Я на стороне Гончаренко. А работу Будогосского оценивает Мутко"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян не стал оценивать работу Андрея Будогосского на посту Департамента судейства и инспектирования РФС. Сегодня, напомним, президент ЦСКА Евгений Гинер призвал Будогосского покинуть должность.

– Как относитесь к словам президента ЦСКА Евгения Гинера, о том, что Андрей Будогосский должен покинуть пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС?

– Это мнение Гинера. И этот вопрос решает не Никита Павлович, а Виталий Леонтьевич (Мутко. – Прим. "СЭ"). Я все-таки официальное лицо и не могу комментировать такие темы. Тем более, Гинер – член исполкома. Думаю, что на очередном заседании он поднимет этот вопрос.

– РФС в целом довольны работой Будогосского?

– А при чем тут он? Судит же не Будогосский, а судьи. Я знаю о резком высказывании Гончаренко, но я сам был тренером и его понимаю. Когда одни неверным решением, судья убивает колоссальный труд тренера и его нервную систему…

Ошибка при голе в ворота ЦСКА, конечно была. Тут двух мнений быть не может. И Вилков тут виноват меньше, ошибку должен был заметить лайнсмен. И если рефери допускает ошибку, а команда из-за нее терпит поражение, конечно, я на стороне тренера.

– Как в целом оцените судейство в начале сезона?

– Есть и хорошая работа, и плохая. Не без ошибок. Но говорить, что все плохо, я не готов.

– Нужны ли видеоповторы России?

– Конечно, нужны. Но там большие суммы, и пока мы не готовы. Тем не менее, будущее, конечно, за видеоповторами. Хотя некоторые руководители выступают против этой технологии и не трудно понять почему. (Андрей СИЗЯКИН)