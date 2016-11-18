Никита Симонян: "В 31 год Еременко еще сможет вернуться в футбол"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что ему очень жаль финского полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который решением КЭДК УЕФА был дисквалифицирован на два года. Игрок был отстранен от футбола в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Жаль очень самого Еременко, чтобы ни было, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Очень жаль. Безусловно, это отразится и на команде, потому что найти замену такому игроку сразу не так просто. Что тут скажешь... Очень по-человечески мне Романа жаль. Но, как говорится, перед законом мы все равны, и закон в спорте не исключение. Сколько было наказано наших спортсменов за употребление допинга – то же самое и здесь. Досадно, но нечего делать.

Я ему самому желаю пережить такое тяжелое потрясение. В 31 год еще можно вернуться. Но там, может, снижение наказания будет, будем надеяться на это.

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!