Никита Симонян: "Судейство в премьер-лиге оставляет желать лучшего"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян отметил, что судейство в РФПЛ оставляет желать лучшего. По его словам, допускаются грубые ошибки, которые влияют на результат.

Напомним, что во встрече 8-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ахмат" (0:1) арбитр засчитан гол после того, как мяч ушел за лицевую линию.

- Вопросы к судейству остались. Если допускаются судейские ошибки, то судейство оставляет желать лучшего, бесспорно. Безусловно, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Это же грубейшие ошибки, которые повлияли на результат игры. "Спартак" по судейству нигде не выступал, я как нейтральный человек дал оценку (арбитру Михаилу) Вилкову в матче с "Зенитом" (1:5), оценка – "четыре с половиной".