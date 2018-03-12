Никита Симонян: "Спартаку" не хватало креатива, чтобы взломать защиту СКА"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что "Спартак" мог обыграть "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России крупнее, если бы Квинси Промес в первом тайме сумел реализовать пенальти. Голландец не сумел переиграть вратаря дальневосточников Александра Довбню, единственный мяч во встрече забил Фернанду, на 90-й минуте реализовавший штрафной.

- СКА-Хабаровск" заперся у своей штрафной, и "Спартаку" было непросто пробить такую защиту, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Шанс был, если бы Промес реализовал пенальти. В этом случае Хабаровск раскрылся бы и были бы моменты у "Спартака", и выиграли бы с большим счетом. Такую насыщенную, плотную оборону пройти через центр очень сложно. "Спартаку" не хватало креатива, нестандартных решений, чтобы взломать защиту СКА.

Нужны были и фланговые атаки, прострелы, чего не было. Плотно был прикрыт Промес, который обычно обостряет игру на фланге. Например, в английской премьер-лиге фланговые футболисты часто берут игру на себя, стараются обыграть один в один и войти в штрафную. Этого и не хватало "Спартаку", команда должна была находить такие ходы.

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