Никита Симонян: "Спартак" играет комбинационно"

Лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян похвалил команду за победу над "Локомотивом" (1:0) в матче 6-го тура премьер-лиги. По его словам, красно-белые показывают комбинационный футбол.

– "Спартак" выиграл не случайно. Юрий Семин – уважаемый тренер, но он только недавно принял команду. Хотя и Каррера недавно (руководит "Спартаком"), но изменения уже видны. Команда играет комбинационно, с полной отдачей, выдерживает все игровое время – а это уже немало, – цитирует ТАСС Симоняна. – Надо отдать должное Каррере: он живет игрой и командой. Это большое качество для тренера. "Спартак" проявляет характер.