23:35 11 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "Спартак" играет комбинационно"

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Лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян похвалил команду за победу над "Локомотивом" (1:0) в матче 6-го тура премьер-лиги. По его словам, красно-белые показывают комбинационный футбол.

– "Спартак" выиграл не случайно. Юрий Семин – уважаемый тренер, но он только недавно принял команду. Хотя и Каррера недавно (руководит "Спартаком"), но изменения уже видны. Команда играет комбинационно, с полной отдачей, выдерживает все игровое время – а это уже немало, – цитирует ТАСС Симоняна. – Надо отдать должное Каррере: он живет игрой и командой. Это большое качество для тренера. "Спартак" проявляет характер.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Комс

Вперед, Спартак!

23:46 11 сентября

ki

в кои-то веки здравые слова от кого-то из "истории Спартака".

23:42 11 сентября

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