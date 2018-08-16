Никита Симонян: "Смолов остается большим талантом и принесет много пользы "Локомотиву"

Вице-президент РФС Никита Симонян уверен, что нападающий Федор Смолов принесет пользу "Локомотиву". Чемпионы России приобрели форварда у "Краснодара" этим летом. В составе железнодорожников он успел провести 76 минут в матче 3-го тура против "Оренбурга" (0:1).

- Мне очень нравится Федор Смолов, он обладает бомбардирскими качествами. Вот и в первом матче за "Локомотив" соперника спасла только штанга после его удара. Федор остается большим талантом и, уверен, еще принесет много пользы железнодорожникам, - цитирует ТАСС Симоняна.

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