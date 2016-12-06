23:29 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "Слуцкий вряд ли захочет становиться чиновником после ухода из ЦСКА"

0
0
0

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ухода из клуба вряд ли захочет стать чиновником. Сегодня армейская команда объявила об уходе Слуцкого с занимаемого поста, который случится после игры группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– Леониду Викторовичу виднее, он принял такое решение, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Я был в его шкуре. Я в свое время сам ушел из "Спартака" и потом принял его обратно. Быть, например, советником – это не его уровень. Он только вчера был действующим тренером, а завтра станет чиновником... Конечно, он будет активно искать новую работу. Также возможно Евгений Гинер предоставит ему какую-то должность в структуре ЦСКА.

Опрос

Чем теперь займется Леонид Слуцкий?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161206/1113344313.html

0
0
0
Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ