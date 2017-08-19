Никита Симонян: "Самедову нет прощения"

Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян после матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4) отметил, что полузащитник Александр Самедов подвел красно-белых. Хавбек увидел перед собой вторую желтую карточку в игре на 37-й минуте за симуляцию после падения в штрафной площади соперника.

– Самедов подвел команду, – сказал Симонян. – Все сошлись во мнении, что это была симуляция, он "нырял". Нет ему прощения за такие карточки! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //

Александр Самедов: "Спартак" проиграл из-за меня"