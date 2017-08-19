Никита Симонян: "Самедову нет прощения"

Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян после матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4) отметил, что полузащитник Александр Самедов подвел красно-белых. Хавбек увидел перед собой вторую желтую карточку в игре на 37-й минуте за симуляцию после падения в штрафной площади соперника.
– Самедов подвел команду, – сказал Симонян. – Все сошлись во мнении, что это была симуляция, он "нырял". Нет ему прощения за такие карточки! (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //
Александр Самедов: "Спартак" проиграл из-за меня"
igogohruhru
- Самедов подвел команду! Где он был когда все на тренировке разучивали ныряние? Это не ныряние а симуляция какая-то! И это не только мое мнение, все сошлись на этом! Тьфу на него еще раз, нет ему прощения!
20:12
Tribunal Z
Что значит нет прощения? Сейчас каждый второй в Спартаке повторил бы подвиг Самедова если бы знал что это прокатит. "Великий" Спартак снова стал "великим", так ведь пели на всех страницах газет ещё недавно? Я правда так и не понял, чего же он такого сделал, Лигу Европы выиграл или в финале Лиги Чемпионов играл что он стал "Великим", не понял, но похоже фанатов пёрло просто оттого что выигран был чемпионат, отсюда и величие, которое до сих пор прёт. Пусть и дальше прёт, смотришь и в ФНЛ вылетят со своим величием.
20:07
green-euro
то есть за симуляцию мы его простим, а вот за карточку нет прощения. истинный спартаковский принцып
20:06
igogohruhru
Земетьте как истинный патриот Самедов, в настоящее время играющий за Спартак, не стал праздновать победу Локомотива.
20:01
Тот самый Зануда
На бойню!!!
20:00