12:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "При 17-градусном морозе у игроков могут порваться мышцы"

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о том, что матчи чемпионата России необходимо переносить на весну, если их проведению мешают климатические условия в декабре. По его словам, у команд, которые выступают в еврокубках, в таком случае возникнет проблема поддержания игровой формы.

– Думаю, если, например, 17-градусный мороз, то, конечно, целесообразно переносить матчи на весну, – приводит ТАСС слова Симоняна. – Надо учитывать, что осень и зима не похожи: в прошлом году в декабре была чуть ли не плюсовая температура, а в этом году и морозы, и холода. С другой стороны, мы перенесли игры, но у ряда команд, которые играют в еврокубках, не будет игровой практики, а еврокубки же переносить не будут. Значит, возникнет проблема поддержания игровой формы. Поэтому немало вопросов, хотя играть при 17 градусах мороза, согласен, опасно для мышц: они порваться могут.

Знаете, опять могут поднять вопрос о переходе на формат "весна-осень". Но ничего бы не изменилось, мы в это время должны были заканчивать. Что делать, мы живем в такой климатической зоне.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3825809

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КОММЕНТАРИИ (13)
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shpasic

а памятном матче Спартак - Арсенал, вроде, не порвалось ничего.

14:08

PitersS

Надо делать футбольный сезон, чтобы он был цельный, без большого перерыва.. Разбитый на 2 части, он, фактически, становится двумя отдельными чемпионатами. Под международные кубки подстраиваться бессмысленно-успехов мы при этой системе не имеем. Морозы в это время могут быть или не быть при любой системе-просто надо уважать свой чемпионат и больше играть летом-иногда и 2 раза в неделю. Надо подключить здравый смысл, а не тащить со стороны, что нам не подходит.

13:57

Don

шавка вопреки, а ты чё не обсуждаешь жалобную просьбу Ростова матч с Зенитом перенести?))))

13:46

Don

вопреки, и кто такой Симонян, и кто ты, ты свои помои при себе оставь

13:42

Don

вопреки, успокойся болезный, через год-два вы уже опять будете в фнл играть, тебе не до Симонянов будет, будешь про выезда во Владивосток и Хабаровск писать)))

13:39

and0508

Весь Спартак ноетттттттттт

13:38

Don

карельский свинопас, так это вы всё время ноете и матчи переносите, так что лучше иди дальше, паси своих лошадок))))

13:37

Вопреки

И ведь с благославения Симоняна Гинер с Миллером протолкнули осень-весна... за что этого спартаковского лоббиста нужно вместе с самарскими болелами на стадион загнать, может быть и у него мозги просветлеют . .. Хотя, поздно уже. Позорники

13:35

liud

составили дебильный календарь и теперь климат виноват. в грозном,ростове,краснодаре ,каспийске можно спокойно сейчас играть. нужно только включить голову при составлении календаря.весь сказ

13:35

bvp

А почему бы в июле вместо декабря не поиграть?

13:31

Реалист!

Правильно Симонян говорит.С другой стороны,нужно было лишний тур сыграть в августе.

13:21

карельский свинопас

а где -17? в Самаре будет -10 завтра...а в Москве сегодня-11 и что? будем играть,а не ныть,как всё свиное племя!

13:10

sb1006

Что делать, мы живем в такой климатической зоне. /// А в августе, сентябре, октябре никак нельзя было включить тур среди недели ? Чиновники как всегда не виноваты. Погода, мать её.

13:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ