Никита Симонян: "При 17-градусном морозе у игроков могут порваться мышцы"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о том, что матчи чемпионата России необходимо переносить на весну, если их проведению мешают климатические условия в декабре. По его словам, у команд, которые выступают в еврокубках, в таком случае возникнет проблема поддержания игровой формы.

– Думаю, если, например, 17-градусный мороз, то, конечно, целесообразно переносить матчи на весну, – приводит ТАСС слова Симоняна. – Надо учитывать, что осень и зима не похожи: в прошлом году в декабре была чуть ли не плюсовая температура, а в этом году и морозы, и холода. С другой стороны, мы перенесли игры, но у ряда команд, которые играют в еврокубках, не будет игровой практики, а еврокубки же переносить не будут. Значит, возникнет проблема поддержания игровой формы. Поэтому немало вопросов, хотя играть при 17 градусах мороза, согласен, опасно для мышц: они порваться могут.

Знаете, опять могут поднять вопрос о переходе на формат "весна-осень". Но ничего бы не изменилось, мы в это время должны были заканчивать. Что делать, мы живем в такой климатической зоне.

