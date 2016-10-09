18:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "Правильно, что Черчесов обновил команду"

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Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян считает, что сборной России не хватило концентрации в контрольном матче с Коста-Рикой (3:4). Он отметил, что считает правильным решение Станислава Черчесова обновить состав команды.

– Матч получился ярким, но, к сожалению, мы его проиграли, – приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. – Это уже не первый случай, когда команда пропускает в концовке – что в первом тайме, что во втором. Не хватает концентрации. Получается, что это уже такая тенденция. В целом же, считаю, команда оставила неплохое впечатление, отыгралась с 0:2 и 1:3. Сейчас идут контрольные матчи, тренеры проверяют игроков.

Правильно, что Черчесов обновил команду. Он просматривает, проверяет игроков. Время проанализировать игру у него есть. Впрочем, уже скоро нам играть на Кубке конфедераций, нужно готовиться к турниру.

Трансляция матча Россия – Коста-Рика

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http://rsport.ru/football/20161009/1110538304.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Iz_naroda

Забили наши третий, и бросили играть - одни и те же грабли. Ничего не меняется!

19:04

Slim Taller

А чего ж замены не делал?! Игру выстроить важнее или ничейный результат сохранить?!

18:54

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