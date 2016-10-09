Никита Симонян: "Правильно, что Черчесов обновил команду"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян считает, что сборной России не хватило концентрации в контрольном матче с Коста-Рикой (3:4). Он отметил, что считает правильным решение Станислава Черчесова обновить состав команды.

– Матч получился ярким, но, к сожалению, мы его проиграли, – приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. – Это уже не первый случай, когда команда пропускает в концовке – что в первом тайме, что во втором. Не хватает концентрации. Получается, что это уже такая тенденция. В целом же, считаю, команда оставила неплохое впечатление, отыгралась с 0:2 и 1:3. Сейчас идут контрольные матчи, тренеры проверяют игроков.

Правильно, что Черчесов обновил команду. Он просматривает, проверяет игроков. Время проанализировать игру у него есть. Впрочем, уже скоро нам играть на Кубке конфедераций, нужно готовиться к турниру.

Трансляция матча Россия – Коста-Рика