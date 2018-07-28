Никита Симонян: "Пожелал Головину с первого же дня закрепиться в основе "Монако"

Первый вице-президент Российского футбольного союза, олимпийский чемпион Никита Симонян пожелал 22-летнему полузащитнику Александру Головину стабильно и результативно играть за "Монако".

- "Монако" - это одна из лучших команд французского чемпионата, - цитирует ТАСС Симоняна. - Пожелаем ему, чтобы он с первого же дня закрепился в основном составе.

Это престиж не только для нашего отечественного футбола, но и для него самого, он на чемпионате мира обратил на себя внимание не только "Монако", но выбрал именно этот клуб. Пожелаем ему стабильной и хорошей игры, побольше забивать.

Ранее капитан "Монако" Радамель Фалькао поприветствовал Головина в команде на русском языке.