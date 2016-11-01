10:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "Поддерживаю идею введения видеоповторов"

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Сергей ПРЯДКИН.Сергей Прядкин: "Если РФС согласится, клубы смогут использовать два-три видеоповтора за матч"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина в эксклюзивном интервью "СЭ" о введении видеоповторов для команд во время матча. По его словам, необходимо приступить к изучению данного вопроса.

- Видеоповторы, конечно, нужны, - начал Симонян. - Ведь все чаще возникает ряд спорных моментов, в которых судье сложно определить, например, пересек ли мяч линию ворот. Это интересная информация к размышлению о том, как все это претворить в жизнь так, чтобы игра не затянулась.

Главный вопрос заключается в том, как это организовать технически. Одно дело, когда матч идет 90 минут плюс минуты, добавленные арбитром, и совсем другое, когда игра будет длиться около двух часов. Все нужно тщательно продумать. Я поддерживаю такое нововведение. Как говорил Сократ: "Давайте исследовать!". (Любовь КОНЯЕВА)

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