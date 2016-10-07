19:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "Отстранение Еременко? Обратитесь в ЦСКА"

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян не знает, на каком основании полузащитника ЦСКА Романа Еременко отстранили от игр на 30 дней.

– Не знаю. Владею только той информацией, которая есть в прессе. Лучше обратитесь в ЦСКА, – сказал Симонян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Инквизитор 2013-9

Вопреки /// Если это нарко.... ть-фу... допинг, то чё так мягко?

20:23

Felix BARSA

Меньше надо было на Ростов натравливать допинг офицеров! Теперь сами же на свои грабли и наступили...

20:03

Вопреки

Тренер сборной все сказал - дисква из-за допинга и это вопрос к ЦСКА, а не к национальной сборной. Что еще обсуждать и пытаться придумывать отмазки для адм. ресурсного клуба, который уже не первый раз попадался на допинге.

19:57

Инквизитор 2013-9

О чём новость? Один армян спросил другого?))) Жесть!

19:45

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