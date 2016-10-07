Никита Симонян: "Отстранение Еременко? Обратитесь в ЦСКА"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян не знает, на каком основании полузащитника ЦСКА Романа Еременко отстранили от игр на 30 дней.
– Не знаю. Владею только той информацией, которая есть в прессе. Лучше обратитесь в ЦСКА, – сказал Симонян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Инквизитор 2013-9
Вопреки /// Если это нарко.... ть-фу... допинг, то чё так мягко?
20:23
Felix BARSA
Меньше надо было на Ростов натравливать допинг офицеров! Теперь сами же на свои грабли и наступили...
20:03
Вопреки
Тренер сборной все сказал - дисква из-за допинга и это вопрос к ЦСКА, а не к национальной сборной. Что еще обсуждать и пытаться придумывать отмазки для адм. ресурсного клуба, который уже не первый раз попадался на допинге.
19:57
Инквизитор 2013-9
О чём новость? Один армян спросил другого?))) Жесть!
19:45