Никита Симонян: "Отстранение Еременко? Обратитесь в ЦСКА"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян не знает, на каком основании полузащитника ЦСКА Романа Еременко отстранили от игр на 30 дней.

– Не знаю. Владею только той информацией, которая есть в прессе. Лучше обратитесь в ЦСКА, – сказал Симонян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)