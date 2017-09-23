Никита Симонян: "Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры "Спартака" в концовках"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян после матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" - "Анжи" (2:2) отметил, что главному тренеру красно-белых Массимо Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры команды в концовках матчей.

- Это определенная истина, которая ясна каждому тренеру, что надо подобрать игроков, расставить их по позициям, чтобы каждый соответствовал своей позиции, стабилизировать состав, а у них сейчас играет на позиции центрального защитника один, другой, третий, - цитирует ТАСС Симоняна. - Второе - это, конечно, управление самим процессом игры. Команда ведет 1:0, а потом тут же пропускает два мяча, это опять случается именно в конце второй половины игры, об этом надо задуматься самому тренеру в первую очередь, и управлять процессом игры.

Все остальное о взаимоотношениях тренера с игроками, руководством клуба - это то, что мне абсолютно неведомо. С моей стороны неэтично вмешиваться, ведь я являюсь работником Российского футбольного союза. Хотя я также являюсь спартаковцем, болею, переживаю за команду, как все спартаковцы. Переживаю также за то, что сегодня происходит, а что именно - не знаю.