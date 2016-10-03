Никита Симонян: "Иванову советуют завершить карьеру? Вряд ли до этого дойдет"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян остался недоволен судейством Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак". По его словам, за грубые ошибки нужно отвечать.

- Судейство Сергея Иванова спровоцировало скандал. Как вы оцените его работу?

- Не могу сказать, намеренно он пропустил фол Кришито на Промесе или нет. Но за свои грубые ошибки надо отвечать. При этом отмечу, что до этого момента Иванов ошибался в обе стороны. Нарушение правил тянуло на вторую желтую карточку, а ответная атака привела к пенальти. Не говорю, что "Спартак" обязательно сравнял бы счет, но шансы у него могли бы быть. Будь преимущество "Зенита" к этому времени в два мяча, такой полемики не возникло бы.

- Каким образом Иванов должен ответить за свои действия? Некоторые призывают его завершить карьеру.

- До этого вряд ли дойдет, но Департамент инспектирования и судейства должен вынести свою оценку действиям арбитра. Валентин Иванов понимает, что несет ответственность за судей. Хочется спросить наших арбитров, друзья, а вы самоподготовкой занимаетесь? Если вы профессионалы, то относитесь к работе профессионально.

- Может, стоит вернуться к практике приглашения иностранных судей?

- Они тоже ошибаются, это не выход. Нашим арбитрам необходимо повышать уровень своего судейства. (Сергей АСТАХОВ)