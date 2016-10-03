Никита Симонян: "Иванову советуют завершить карьеру? Вряд ли до этого дойдет"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян остался недоволен судейством Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак". По его словам, за грубые ошибки нужно отвечать.
- Судейство Сергея Иванова спровоцировало скандал. Как вы оцените его работу?
- Не могу сказать, намеренно он пропустил фол Кришито на Промесе или нет. Но за свои грубые ошибки надо отвечать. При этом отмечу, что до этого момента Иванов ошибался в обе стороны. Нарушение правил тянуло на вторую желтую карточку, а ответная атака привела к пенальти. Не говорю, что "Спартак" обязательно сравнял бы счет, но шансы у него могли бы быть. Будь преимущество "Зенита" к этому времени в два мяча, такой полемики не возникло бы.
- Каким образом Иванов должен ответить за свои действия? Некоторые призывают его завершить карьеру.
- До этого вряд ли дойдет, но Департамент инспектирования и судейства должен вынести свою оценку действиям арбитра. Валентин Иванов понимает, что несет ответственность за судей. Хочется спросить наших арбитров, друзья, а вы самоподготовкой занимаетесь? Если вы профессионалы, то относитесь к работе профессионально.
- Может, стоит вернуться к практике приглашения иностранных судей?
- Они тоже ошибаются, это не выход. Нашим арбитрам необходимо повышать уровень своего судейства. (Сергей АСТАХОВ)
armi
Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не обсуждало работу судей в чемпионате страны во время заседания, прошедшего в понедельник. Так когда ж ему обсуждать и тем более принимать меры, когда престарелые умы РФС заняты исками к Слуцкому, основанные на бредовых утверждениях или назначением "своих в доску" комментатаров типа Орлова на нужные матчи. На "ерунду" - провальную работу судей никак времени не хватает. Исправлять это не имеет смысла! ЭТО НАДО ВЫКОРЧЕВЫВАТЬ С КОРНЕМ!!!!!! И строить все ЗАНОВО!!!!!!!
16:01
Platinum1991
Наши судьи судить умеют, а ЧЕСТНО судить им мешает ЦЕНА ВОПРОСА и давление со СТОРОНЫ газпромовских "трудящихся"! А Мешков как чудил, когда Зенит играл с Ростовом! То судейство было ЕЩЁ ПОХЛЕЩЕ этого судейского провала!!! В тот раз меры НЕ ПРИНЯЛИ и на этот раз газпромовские ПОСТАРАЮТСЯ ЗАМЯТЬ и прикрыть Иванова! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам административный ресурс Виталия Мутко, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемионате!!! А всем остальным отведена роль мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Судья ЗАДУШИЛ Спартак в победном ЗАРОДЫШЕ и ПРИКАЗАЛ Спартаку ПРОИГРАТЬ. Петровский ПРИГВОЗДИЛ Спартак к безобразному судейству. А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ, не ОТХОДЯ от кассы трудящихся Газпрома??? Почему Виталий Мутко молчит? Почему он закрыл глаза на это судейское БЕЗОБРАЗИЕ! Мутко использует судейский ресурс для помощи Зениту! Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить судейский беспредел! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ на Петровском и судья ЧУДИЛ и помогал Зениту??? Почему тогда было мало ШУМА, а сейчас ВАГОН и целая тележка с трамвайной остановкой на пути! Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству!
14:51