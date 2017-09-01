Никита Симонян: "Футбол наказывает игроков "Спартака" за их равнодушное отношение"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), ветеран "Спартака" Никита Симонян отметил, что красно-белые сбросили обороты в чемпионате России. Поэтому, по его словам, футбол их наказывает.

- Главное, чтобы у "Спартака" была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого, - цитирует ТАСС Симоняна. - Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это из-за сознания игроков, что они выиграли чемпионат, Суперкубок и теперь надо сбросить обороты. Если это проглядывается в головах футболистов, футбол сразу же наказывает, что он сейчас и делает.

Команда имеет немного очков и занимает сами знаете какое место. Футбол не прощает несерьезное и равнодушное отношение к себе.