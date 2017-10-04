Никита Симонян: "Есть необходимость в введении видеоповторов в премьер-лиге"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян отметил, что введение видеоповторов в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги пойдет на пользу. По его мнению, это поможет судьям принимать справедливые решения в спорных моментах.

- Игры показывают, что есть необходимость выносить решения по спорным моментам таким образом. Да, это немалые финансовые вложения, но цель оправдывает средства, - цитирует ТАСС Симоняна. - Во время матча ЦСКА и "Ахмата" (0:1) судья находился в поле и был не в состоянии видеть, ушел ли мяч. Было сложно и боковому судье, а видеоповтор бы показал, как было на самом деле. На Кубке конфедераций, за исключением некоторых случаев, на просмотр видеоповтора и вынесение последующего решения не уходило много времени.