Вратарь "Ростова" Никита Медведев женился, сообщает официальный Твиттер клуба. Футболист и его избранница Наталья сыграли свадьбу в родном Ижевске.
В минувшем сезоне Медведев установил рекорд по продолжительности сухой серии - в общей сложности он не пропускал почти 11 полных матчей - 988 минут.
Никита Медведев женился!– Football Club Rostov (@rostovfc) 2 июня 2017 г.
Никита и его избранница Наталья вступили в брак в родном городе - Ижевске.
Желаем молодоженам счастья! pic.twitter.com/eY8rrCjra5
lavrentev01
а эта сухая серия у него по-короче получилась ...)
22:30