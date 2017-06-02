Вратарь "Ростова" Никита Медведев женился, сообщает официальный Твиттер клуба. Футболист и его избранница Наталья сыграли свадьбу в родном Ижевске.

В минувшем сезоне Медведев установил рекорд по продолжительности сухой серии - в общей сложности он не пропускал почти 11 полных матчей - 988 минут.