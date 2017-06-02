22:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Медведев женился

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Вратарь "Ростова" Никита Медведев женился, сообщает официальный Твиттер клуба. Футболист и его избранница Наталья сыграли свадьбу в родном Ижевске. 

В минувшем сезоне Медведев установил рекорд по продолжительности сухой серии - в общей сложности он не пропускал почти 11 полных матчей - 988 минут.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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lavrentev01

а эта сухая серия у него по-короче получилась ...)

22:30