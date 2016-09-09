Никита Медведев - в воротах "Ростова" на матч с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц огласил стартовый состав команды на игру 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". С первых минут на поле появится вратарь Никита Медведев. 21-летний голкипер заменил Сослана Джанаева, получившего повреждения в сборной России.

Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Мевля, Препелицэ, Ерохин, Байрамян, Калачев, Полоз, Бухаров.



Запасные: Комиссаров, Ковалев, Скопинцев, Ярошенко, Думбья, Вебер, Эззатоллахи, Азмун.

Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"