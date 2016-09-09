Никита Медведев - в воротах "Ростова" на матч с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц огласил стартовый состав команды на игру 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". С первых минут на поле появится вратарь Никита Медведев. 21-летний голкипер заменил Сослана Джанаева, получившего повреждения в сборной России.
Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Мевля, Препелицэ, Ерохин, Байрамян, Калачев, Полоз, Бухаров.
Запасные: Комиссаров, Ковалев, Скопинцев, Ярошенко, Думбья, Вебер, Эззатоллахи, Азмун.
Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"
Наш состав на матч с "Крыльями Советов" pic.twitter.com/oCE4C3lvW2– Football Club Rostov (@rostovfc) 9 сентября 2016 г.
Глеб
Посмотрим на молодых)))А то у нас все вопят что "талантливых игроков нет" (хотя при этом позволяют переманивать этих самых игроков в другие сборные) Вот и посмотрим на ростовчан
19:45
Вопреки
У ростовчан 11 игроков уезжали в сборные и часть до сих пор не вернулась, отсюда и 5 новых в старте... А московские и питерские ноют от потери одного - двух стартовиков, подстилая соломку... Бердыев молчит и ставит новеньких, не обстрелянных запасников и молодняк, чтобы дать возможность отдохнуть основе перед "Баварией" во вторник.
19:29
puzzar
А Навас где?
19:17