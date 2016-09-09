19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Медведев - в воротах "Ростова" на матч с "Крыльями Советов"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц огласил стартовый состав команды на игру 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". С первых минут на поле появится вратарь Никита Медведев. 21-летний голкипер заменил Сослана Джанаева, получившего повреждения в сборной России.

Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Мевля, Препелицэ, Ерохин, Байрамян, Калачев, Полоз, Бухаров.

Запасные: Комиссаров, Ковалев, Скопинцев, Ярошенко, Думбья, Вебер, Эззатоллахи, Азмун.

Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Глеб

Посмотрим на молодых)))А то у нас все вопят что "талантливых игроков нет" (хотя при этом позволяют переманивать этих самых игроков в другие сборные) Вот и посмотрим на ростовчан

19:45

Вопреки

У ростовчан 11 игроков уезжали в сборные и часть до сих пор не вернулась, отсюда и 5 новых в старте... А московские и питерские ноют от потери одного - двух стартовиков, подстилая соломку... Бердыев молчит и ставит новеньких, не обстрелянных запасников и молодняк, чтобы дать возможность отдохнуть основе перед "Баварией" во вторник.

19:29

puzzar

А Навас где?

19:17

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