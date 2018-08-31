Никита Медведев: "Сколько бы ни писали, что Акинфеев плох, он всегда выступал на высоком уровне"

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев считает, что главный козырь голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева - его психологическая устойчивость.

– Я считаю, самая сильная его сторона – психология. Он просто скала! - сказал Медведев. - У Акинфеева было много неудач, падений, но в то же время ему всегда доверяли, что немаловажно. За счет доверия тренера ты не боишься совершать ошибки. Сколько бы ни писали, что Акинфеев плох, он всегда выходил и выступал на высоком уровне. Очень тяжело так долго держать планку. В футбольной карьере, да и вообще в жизни, самое сложное – не упасть, не сломаться психологически. Так что Игорь – реально скала! Благодаря своей устойчивости он играет на протяжении стольких лет и в клубе, и в сборной. Большое ему уважение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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