Никита Медведев: "Почему я не играю? Точно не стоит искать виноватых на стороне"

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев подчеркнул, что винит в отсутствии игровой практики только самого себя. Голкипер перешел в "Локо" летом 2017 года из "Ростова", в котором установил рекорд сухой серии в чемпионате России (952 минуты). В составе "Локомотива" он провел за прошлый сезон только два матча.

– Надо в первую очередь задавать вопросы самому себе: почему я не играю, что я могу делать в этой ситуации? Точно не стоит искать виноватых на стороне! - считает Медведев. - Кто-то обижается на тренера, кто-то находит другие оправдания. Я же уверен, что нужно спрашивать в первую очередь с самого себя. Спокойно подумать, что сделал не так и в то же время понять, что ты предпринял для того, чтобы попасть в состав.

– Тогда что вы сделали не так? Почему не играете?

– Наверное, на тот момент я не был должным образом готов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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