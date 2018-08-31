Никита Медведев: "Планирую стать основным вратарем. С детства болею за "Локомотив"

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев не оставляет надежд пробиться в основу клуба. Голкипер перешел в "Локо" летом 2017 года из "Ростова", в котором установил рекорд сухой серии в чемпионате России (952 минуты). В составе "Локомотива" он провел за прошлый сезон только два матча, не сумев выиграть конкуренцию у Гильерме.

– Я подписал контракт с "Локомотивом", причем на немалый срок, - сказал Медведев. - Не буду скрывать, за это время я планирую стать основным вратарем команды.

С детства болею за "Локомотив". Возможно, кто-то смеялся над моими словами, когда только сюда переходил. Но это действительно так. Я никогда не скажу, что болел за "Спартак", "Зенит" или ЦСКА. Мечтал попасть в "Локомотив". Здорово, что так все сложилось. Теперь наступает новый этап, двигаюсь поступательно. Посмотрим, как будет дальше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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