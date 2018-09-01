Никита Медведев: "Перейдя в "Локомотив", выиграл в деньгах. Но кто не хочет получать больше?"

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев дал понять, что не жалеет о переходе в столичный клуб. Голкипер перешел в "Локо" летом 2017 года из "Ростова", в котором установил рекорд сухой серии в чемпионате России (952 минуты). В составе "Локомотива" он провел за прошлый сезон только два матча.

– Во сколько раз вы стали получать больше в "Локомотиве" по сравнению с "Ростовом"?

– Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребенок, которых я должен кормить. Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо.

Кроме того, у меня были и другие предложения, финансово привлекательные. Но я выбрал "Локо". Сбылась мечта детства. Считаю, все сделал правильно. Я отдал "Ростову" полтора года, благодаря тренерскому штабу дончан начал играть. У нас было прекрасное время, но оно прошло. Мы дарили людям незабываемые эмоции! В "Ростове" у меня остались друзья – не только среди игроков, но и среди фанатов, которые поняли мой выбор. Каждый сам принимает решение. Я никого не предал, честно отработав свой контракт в "Ростове". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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