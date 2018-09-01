Никита Медведев: "Игорь Денисов - адекватный, воспитанный, образованный человек"

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев сказал, что полузащитник команды Игорь Денисов может служить примером психологической устойчивости. По словам голкипера, ему приятно общаться с хавбеком, производящим приятное впечатление.

– Насколько жесткий человек Игорь Денисов?

– Не знаю, что у него было в прошлых клубах. Игорь абсолютно адекватный, воспитанный, образованный человек. Любит шахматы. С ним всегда приятно общаться. На самом деле, большая личность. Если у него есть свое мнение, он будет его отстаивать аргументировано. И это правильно. Психологически он, как Акинфеев, тоже скала. С него можно и нужно брать пример. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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