Никита Гойло: "Мы не настраивались на "Спартак" как-то особенно"

Вратарь молодежки "Зенита" Никита Гойло после матча 4-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "Спартака" (2:1) отметил, что команда проявила характер. По его словам, обоим соперникам в этой игре нужна была победа.
– После победы эмоции исключительно положительные, – цитирует голкипера официальный сайт "Зенита". – Силы остались – сыграл бы еще один матч. Проигрывая после первого тайма, ребята показали характер и добились результата. Наконец-то первая победа за четыре игры!
– Вам было лучше видно эпизод с назначением пенальти. Арбитр верно зафиксировал нарушение?
– Несчастный случай. Наш защитник хотел сыграть головой, но не дотянулся, а мяч попал ему в руку.
– Как настраивались на матч с принципиальным соперником?
– Мы не настраивались на "Спартак" как-то особенно. Нам нужно было наконец-то выигрывать, поэтому нацеливались только на победу. "Спартак" также в первых трех турах не набрал ни одного очка, что добавило принципиальности матчу. Обеим командам в этой игре нужна была победа. Надеюсь, что болельщики остались довольны.
– У вас есть объяснение трем поражениям на старте чемпионата?
– По сравнению с прошлым сезоном добавилось очень много молодых игроков, так что мы еще сыгрываемся и становимся лучше от игры к игре.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-05-nikita-goylo-s-kazhdoy-igroy-my-stanovimsya-luchshe.htm