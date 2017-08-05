Никита Гойло: "Мы не настраивались на "Спартак" как-то особенно"

Вратарь молодежки "Зенита" Никита Гойло после матча 4-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "Спартака" (2:1) отметил, что команда проявила характер. По его словам, обоим соперникам в этой игре нужна была победа.

​​– После победы эмоции исключительно положительные, – цитирует голкипера официальный сайт "Зенита". – Силы остались – сыграл бы еще один матч. Проигрывая после первого тайма, ребята показали характер и добились результата. Наконец-то первая победа за четыре игры!

– Вам было лучше видно эпизод с назначением пенальти. Арбитр верно зафиксировал нарушение?

– Несчастный случай. Наш защитник хотел сыграть головой, но не дотянулся, а мяч попал ему в руку.

– Как настраивались на матч с принципиальным соперником?

– Мы не настраивались на "Спартак" как-то особенно. Нам нужно было наконец-то выигрывать, поэтому нацеливались только на победу. "Спартак" также в первых трех турах не набрал ни одного очка, что добавило принципиальности матчу. Обеим командам в этой игре нужна была победа. Надеюсь, что болельщики остались довольны.

– У вас есть объяснение трем поражениям на старте чемпионата?

– По сравнению с прошлым сезоном добавилось очень много молодых игроков, так что мы еще сыгрываемся и становимся лучше от игры к игре.