Никита Глушков: "В ФНЛ тяжелее играть, чем в премьер-лиге"

Новичок "Урала" Никита Глушков, перебравшийся в команду из "Сибири", считает, что в премьер-лиге чуть проще играть, чем в ФНЛ, так как уровень игроков выше. Также он признался, что ему нравится футбольная философия Александра Тарханова.

– Премьер-лига – новый уровень, новый вызов для меня, – приводит пресс-служба клуба слова Глушкова. – Плюс, хотел поработать с Александром Трахановым. Мне нравится его видение игры, его стиль и то, что мяч всегда должен быть внизу. Тренировки в спортзале мне привычны. Я в детстве часто играл в мини-футбол. Единственное только не привычно, что мячи не скачут. Коллектив в "Урале" очень хороший, все с подсказом, ребята опытные, никто ничего не говорит плохого. Все помогают, поэтому работать нравится.

С детства не привык говорить о себе в плане футбола. Со стороны всегда виднее. Да, может быть я техничный, но если посмотреть на Месси или Криштиану Роналду, то можно успокоиться и продолжать дальше работать, стремиться к этому уровню. Авторитет? Да нет. Часто просто смотрю нарезки разных знаменитых футболистов, чтобы перенять какие-то движения. Мне кажется, что в ФНЛ даже немного тяжелее играть, чем в премьер-лиге, потому что класс исполнителей ниже.