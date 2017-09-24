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14:55 | Футбол — РФПЛ

Никита Глушков: "Урал" хорошо смотрится в игре с "Тосно"

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Полузащитник "Урала" Никита Глушков в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против "Тосно" выразил радость в связи с первых выходом на поле в стартовом составе в этом сезоне. Хавбек подчеркнул, что команда должна продолжать навязывать сопернику свой футбол.

– Испытываю отличные чувства в связи с первым выходом в стартовом составе в этом сезоне, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Глушков. – "Урал" хорошо играет, забил два гола, а сейчас старается не допустить моментов у своих ворот. Мы должны продолжать играть в свой футбол и навязывать сопернику свой темп.

Трансляция матча "Урал" – "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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novic

Судья лучше.

15:15