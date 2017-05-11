Никита Глушков: "Ни на кого не сержусь, только на "Локомотив" немного"

Полузащитник "Урала" Никита Глушков, который пополнил состав команды во время зимнего трансферного окна, рассказал о том, что в детстве мог попасть в школу ЦСКА. При этом хавбек подчеркнул, что немного обижен на "Локомотив".

- Однажды в Кирове мы смотрели футбол с папой и узнали, что в ЦСКА проходит набор. Я поехал туда, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Глушкова. - На просмотр приехало 52 ребенка. Я сначала попал в топ-20, потом в топ-10. В итоге нас осталось трое. Но в ЦСКА в тот момент не было интерната, и я поехал домой. Через год вернулся в ЦСКА. Они тогда выиграли Кубок УЕФА, и мне сказали, что требования повысились. Но я опять показал себя, меня оставили. Но вскоре мне сказали, что нужно столько-то денег, чтобы остаться в школе ЦСКА. Мы отказались. Во-первых, я бы не дал таких денег, даже если бы они были. Во-вторых, такой суммы не было.

- Не хочется из-за этого быстрее забить гол в ворота ЦСКА?

- На самом деле я ни на кого сильно не сержусь. Только на "Локомотив" немного. Потому что была такая история: однажды маленьким приехал с мамой к ним на тренировку. А я был низенький и очень худой тогда. Тренер посмотрел на меня и сказал: "Вам даже нет смысла переодеваться". Это был самый обидный момент.