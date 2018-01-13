Никита Чернов: "В таких клубах, как "Спартак" или "Локомотив", молодым не дают шансов"

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ" отметил, что молодым игрокам тяжело проявить себя в больших клубах.

– Вы, как и Головин – выходец из "золотой" юношеской сборной Дмитрия Хомухи. Пока далеко не всем удалось проявить себя на взрослом уровне. В чем главная сложность при переходе из молодежного футбола?

– Просто нужно попасть к своему тренеру и в свою команду. Это главное. В той сборной было много ребят из "Спартака", "Локо" и так далее. В таких клубах молодым либо вообще не дают шансов, либо в первом же матче нужно сделать нечто невероятное. Хомуха в нас верил, продолжал ставить даже в случае не самой удачной игры, каждому все объяснял. И в команде никогда не было обиженных. Даже запасные всей душой болели за своих.

– Потом Хомуха тренировал молодежную сборную, пробовал себя в Латвии с клубом. Но не пошло, и сейчас снова работает с юношами. Такое у него призвание?

– В молодежной сборной ему ведь не дали времени! Так что это не показатель. В РФС тогда, считаю, поторопились. Просто он сделал ставку на наш возраст, ведь лучше нас знал, а были ребята постарше, и они злились. В этом была проблема. (Филипп ПАПЕНКОВ)