Никита Чернов: "В таких клубах, как "Спартак" или "Локомотив", молодым не дают шансов"

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ" отметил, что молодым игрокам тяжело проявить себя в больших клубах.
– Вы, как и Головин – выходец из "золотой" юношеской сборной Дмитрия Хомухи. Пока далеко не всем удалось проявить себя на взрослом уровне. В чем главная сложность при переходе из молодежного футбола?
– Просто нужно попасть к своему тренеру и в свою команду. Это главное. В той сборной было много ребят из "Спартака", "Локо" и так далее. В таких клубах молодым либо вообще не дают шансов, либо в первом же матче нужно сделать нечто невероятное. Хомуха в нас верил, продолжал ставить даже в случае не самой удачной игры, каждому все объяснял. И в команде никогда не было обиженных. Даже запасные всей душой болели за своих.
– Потом Хомуха тренировал молодежную сборную, пробовал себя в Латвии с клубом. Но не пошло, и сейчас снова работает с юношами. Такое у него призвание?
– В молодежной сборной ему ведь не дали времени! Так что это не показатель. В РФС тогда, считаю, поторопились. Просто он сделал ставку на наш возраст, ведь лучше нас знал, а были ребята постарше, и они злились. В этом была проблема. (Филипп ПАПЕНКОВ)
der sad
ыыы, человек - никто, о котором ничего не известно и у которого нет никаких достижений заявляет, что в Спартаке и Локо не дают играть молодым:) а что же он в своем клубе не играет, раз ему там играть дают. такой смешной ноунейм
22:35 13 января
optimist61
АДжикия что старик,если ты готов играть в Спартаке то будешь,а если нет,будешь нести бредни навроде того что не дают молодым играть
21:49 13 января
Коновалл
Ахаха! Тебе-то много шансов в твоей канюшне давали? С 14 года ни одного матча и третий год по арендам. Вот де.б.ил!
20:59 13 января
MMT
Прикольно. Н. Чернов - "Я из клуба "Так далее"! То ли молод еще, то ли будущий Дзюба, а может просто корреспондент развел на расслабленную беседу. Но в таких вопросах надо с молоду быть осторожным и не нести безответственную хрень. В частности по поводу чужих клубов. Отвечай за себя и свой клуб - и все получится
20:40 13 января