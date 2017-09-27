Никита Чернов: "Спасибо Тарханову за то, что дал шанс проявить себя"

Защитник "Урала" Никита Чернов в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он мог дебютировать в составе ЦСКА, однако в последний момент что-то менялось. Футболист перешел из армейского клуба в команду из Екатеринбурга летом этого года на правах аренды.

– В матче со "СКА-Хабаровск" состоялся ваш долгожданный дебют в премьер-лиге. Поделитесь впечатлениями и оцените свою игру по шкале от 1 до 10?

– На самом деле хотелось бы сказать спасибо Александру Федоровичу за то, что дал шанс проявить себя. Я очень долго ждал этого момента, если честно. Вроде и мог выйти в составе ЦСКА, подпускали к основе, попадал в заявку, но в последний момент что-то менялось. На меня это даже немного давило, ждал, когда уже выйду в этой премьер-лиге. В принципе я сыграл как мог на данный момент, что-то получилось, что-то нет, но думаю, все эти моменты мы подтянем. Из десяти свою игру оценю на "пятерочку"; команда не проиграла – уже хорошо. А так, в принципе, можно было предотвратить момент, который привел к пропущенному голу и выиграть матч.

– Перед переходом в "Урал" была договоренность, что будете играть в стартовом составе или проведете определенное количество матчей за сезон?

– Нет, мне изначально сказали, что такие пункты не будут прописывать в контракте. Надо добиваться всего своим трудом, я и сам не настаивал на этом. В новом коллективе нужно доказывать свою состоятельность, это даже неправильно будет по отношению к другим игрокам.