Никита Чернов: "Спартак"? Мне агент ничего не говорил"

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ" оценил вероятность перехода в "Спартак".
– По нашим данным, к вам проявлял интерес "Спартак". Такое возможно?
– Мне агент ничего не говорил. Значит, если интерес и был, то не особо сильный.
– Но можете допустить, что когда-то окажетесь красно-белым?
– Сложный вопрос. Кто знает, как сложится судьба. Вдруг в ЦСКА мне скажут "Извини, нам не по пути", а вариант со "Спартаком" будет единственным? Не знаю, как бы поступил (улыбается). (Филипп ПАПЕНКОВ)
Helicopter
Кого воспитали....
20:32 13 января
Serenky25
Билеты взяли уже. Это твой шанс.
18:54 13 января