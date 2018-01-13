18:49 13 января | Футбол — РФПЛ

Никита Чернов: "Спартак"? Мне агент ничего не говорил"

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Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ" оценил вероятность перехода в "Спартак".

 
Июль 2015 года. Ватутинки. Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ, Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, Никита ЧЕРНОВ (слева направо).Никита Чернов: "Игнашевич и братья наигрались. Уйдут летом – я вернусь"

– По нашим данным, к вам проявлял интерес "Спартак". Такое возможно?

– Мне агент ничего не говорил. Значит, если интерес и был, то не особо сильный.

– Но можете допустить, что когда-то окажетесь красно-белым?

– Сложный вопрос. Кто знает, как сложится судьба. Вдруг в ЦСКА мне скажут "Извини, нам не по пути", а вариант со "Спартаком" будет единственным? Не знаю, как бы поступил (улыбается). (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Helicopter

Кого воспитали....

20:32 13 января

Serenky25

Билеты взяли уже. Это твой шанс.

18:54 13 января