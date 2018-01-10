Никита Чернов: "Сезон доиграю в "Урале", а летом вернусь в ЦСКА"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, который с лета 2017 года выступает в "Урале" на правах аренды, сообщил о том, что доиграет сезон-2017/18 в команде из Екатеринбурга. По его словам, у него была возможность вернуться в состав армейцев зимой, однако он принял решение доиграть сезон в "Урале".

– У меня действительно была возможность вернуться в ЦСКА уже сейчас, – цитирует bobsoccer.ru Чернова. – Взвесив все за и против, принял решение: лучше доиграть сезон в Екатеринбурге. Здесь мне доверяют, есть возможность регулярно получать игровую практику, а это сейчас самое главное. Моя основная задача на остаток сезона: сыграть как можно больше матчей за "Урал", а в ЦСКА вернуться летом, уже состоявшимся футболистом.

В текущем сезоне Чернов провел 10 матчей в чемпионате России, результативными действиями игрок обороны не отметился. Кроме того, на его счету одна встреча в Кубке России.