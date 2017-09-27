Никита Чернов: "Понял, что в ЦСКА на меня не рассчитывают как на игрока основного состава, поэтому ушел в "Урал"

Защитник "Урала" Никита Чернов в интервью клубной пресс-службе рассказал о хорошем отношении к нему со стороны главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. По его словам, ему было сложно рассчитывать на место в стартовом составе, так как у армейцев центральные защитники 15 лет играют на высоком уровне.

- Еще в июне вы говорили, что хотите дебютировать за ЦСКА в чемпионате России, а через месяц уходите в аренду. В чем причина?

– Прошли сборы, я стал понимать, что на меня не рассчитывают как на игрока основного состава и принял такое решение. Все взрослые люди, все все понимают. Я видел, как хорошо относился ко мне тренер Виктор Михайлович Гончаренко, но сам чувствовал, что не время просиживать на скамейке, поэтому принял решение перейти в "Урал".

- Тем не менее, Гончаренко сейчас довольно много доверяет молодежи.

- Видите, у меня позиция такая. В ЦСКА вратарь и центральные защитники уже 15 лет играют в одном и том же составе. Нет смысла кому-то что-то рассказывать, ребята очень слажено играют, друг друга чувствуют на каком-то подсознательном уровне. А сейчас выходят молодые парни из группы атаки, думаю, что там себя легче проявить, чем в защите. Вышел, момент представился и забил. О тебе все говорят, и тренеру ничего не остается, кроме как давать тебе еще шансы. А когда ты постоянно сидишь на замене, то сложно что-то показать.

– Сейчас в ЦСКА играет Виктор Васин, который совершает довольно грубые ошибки в больших матчах. Может, стоило остаться и побороться за место в основе?

– Хочу сказать, что это ошибочное мнение, что Витя Васин такой, можно сказать, "в привоз". Все те, кто тренировался с ним вместе, знают какой он защитник, какой у него уровень игры. Я думаю, что любой нападающий позавидует его технике и в плане оборонительных действий он играет очень уверенно. За месяцы тренировок вместе с ним я ни разу не видел, чтобы Витя как-то грубо ошибся. А в играх у многих бывают какие-то недоразумения, которые приводят к голам, но уверен, что Витя больше таких ошибок не совершит. Тем более последний матч в Лиге чемпионов с "Бенфикой" все показал.

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