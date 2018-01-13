Никита Чернов: "Понтус в жизни добрый"

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ" рассказал, кто определяет атмосферу в армейском клубе.

– Виктор Васин тоже катался по арендам, а сейчас он и в ЦСКА основной защитник, и в сборной. При этом его часто критикуют. Не боитесь, что будут также придираться?

– Перед ЦСКА всегда стоят высокие задачи, а ошибки у всех были и будут. Если посмотреть за другими повнимательнее, то недостатки можно заметить у каждого. Однако почему-то говорят только о Вите Васине. Но все у него нормально. Сказывается доверие.

– За счет чего ЦСКА удается сезон за сезоном сохранять высокие позиции при минимуме новичков?

– Семейная обстановка – это главное. В раздевалке не так много человек, причем много молодежи, но она делает все, чтобы не подвести товарищей, которые чуть ли не на 20 лет старше. Все бьются. Акинфеев, два брата, Игнашевич. Щенников хоть и относительно молод, но уже много лет в команде. Понтус в жизни добрый, а на поле суров. Вот эти люди определяют микроклимат в команде. (Филипп ПАПЕНКОВ)