Никита Чернов: "Переход в "Урал" - новый вызов для меня"

Защитник "Урала" Никита Чернов надеется, что сможет в полной мере проявить себя на поле, играя за новый клуб. Он также добавил, что решение о его трансфере было принято за несколько дней.

Напомним, что 21-летний игрок перешел в екатеринбургскую команду из ЦСКА на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

– Переход в "Урал" – это новый вызов для меня, – приводит официальный сайт "Урала" слова Чернова. – Хочется получать игровую практику. Думаю, что в "Урале" есть все факторы, которые для меня важны, и здесь я смогу в полной мере проявить себя на поле, сделать что-то полезное для клуба. Буду делать все на благо команды.

– Долго ли велись переговоры о вашем переходе в "Урал"?

– Нет, буквально за три-четыре дня все решилось. Мне сказали в ЦСКА, что есть вариант продолжить карьеру в "Урале". Глупо было отказываться от такого предложения, от клуба премьер-лиги, который к тому же возглавляет такой тренер, любящий работать с молодежью. Я долго не колебался. Прислали все бумаги из клуба, и уже через два-три дня поехал сюда.

Чернов выступает за ЦСКА с 2014 года. Прошлый сезон он провел в аренде в "Енисее". Защитник принял участие в 28 матчах ФНЛ и не отметился результативными действиями. В Кубке России он забил один гол в трех играх.