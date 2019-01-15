Никита Чернов отметил день рождения на сборах. Поблажек не было

Защитник ЦСКА Никита Чернов отметил день рождения на сборах в Кампоаморе. Игроку сборной России исполнилось 23 года.

- Тренировка сегодня не удалась, совсем не заработал плюсов, - сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе. - Когда выходишь на тренировку, хочется заработать побольше плюсов. У нас свое соревнование, третий день уже ничего не получается. Даже в день рождения лишнего плюсика не поставили.

- И никаких поблажек от тренера?

- Нет, но у нас обычно на вечерних бегах скидывают пару-тройку минут именинникам.

- Как себя ощущаете в 23 года?

- Карьера только начинается. К тому же, зная наших защитников в России, конец карьеры наступает где-то в 35.