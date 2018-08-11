Никита Чернов – о матче с "Енисеем": "ЦСКА надо исправлять ситуацию"

Защитник ЦСКА Никита Чернов в преддверии матча 3-го тура РПЛ против "Енисея" отметил, что игра на искусственном поле не должна стать для армейцев проблемой. Напомним, что столичный клуб набрал всего одно очков в двух стартовых турах премьер-лиги.
– Сегодня будет непросто, но нам надо исправлять ситуацию, – цитирует Твиттер ЦСКА Чернова. – Постараемся добиться положительного результата. Игра на искусственном поле? Не думаю, что это станет проблемой – надо адаптироваться к любым условиям.
Сегодня поборемся за первую победу в новом чемпионате России в Тюмени– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 августа 2018 г.
⚽️ #ЕнисейЦСКА
🏆 #РПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 Геолог
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/XSKQsC3O2V