Никита Чернов – о матче с "Енисеем": "ЦСКА надо исправлять ситуацию"

Защитник ЦСКА Никита Чернов в преддверии матча 3-го тура РПЛ против "Енисея" отметил, что игра на искусственном поле не должна стать для армейцев проблемой. Напомним, что столичный клуб набрал всего одно очков в двух стартовых турах премьер-лиги.

– Сегодня будет непросто, но нам надо исправлять ситуацию, – цитирует Твиттер ЦСКА Чернова. – Постараемся добиться положительного результата. Игра на искусственном поле? Не думаю, что это станет проблемой – надо адаптироваться к любым условиям.​