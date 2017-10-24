Никита Чернов: "Не проявлю себя в "Урале" - досрочно ЦСКА меня не вернет"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, находящийся в аренде в "Урале" отметил, что по соглашению он может вернуться в московскую команду зимой. По его словам, хочется вернуться в состав армейцев игроком стартовой обоймы.

- Такой пункт в арендном соглашении есть, приводит "Известия" слова Чернова. - Но очевидно, что все будет зависеть от моей игры. Если я не сумею проявить себя в "Урале", досрочно никто меня возвращать не будет. Мне хочется играть и набираться опыта. Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать. Сейчас это сложно представить. Если я буду стабильно играть за "Урал", то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернет меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру.