Никита Чернов: "Мне уже в ЦСКА давали шансы, я их не использовал. Если не сейчас, то когда?

Защитник ЦСКА Никита Чернов выразил надежду, что ему удастся закрепиться в основном составе армейского клуба. 22-летний игрок вернулся в ЦСКА после годовой аренды в "Урале".

- В данной ситуации, когда много молодежи, непонятно, что по составу, нужно цепляться за каждый шанс, - сказал Чернов в интервью пресс-службе клуба. - Мне уже пару лет давали шансы, я их не использовал, уходил в аренду. Если не сейчас, то когда?

- С кем ближе в команде общаетесь?

- Да со всеми молодыми ребятами общаемся. Да и не только с молодыми. На любые темы разговариваем.

- Вы выбрали номер 3. В своем роде культовый номер. Под ним Вернблум выступал, Варламов, Соломатин. Что для вас цифра 3?

- Я под ним всегда играю. В молодежке ЦСКА, все возраста сборной - тоже под третьим номером. Хотел взять ближе к оборонительному номеру получить.

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