Никита Чернов: "Меня удивил переход Еременко в "Спартак". Но это его выбор"

Защитник ЦСКА Никита Чернов в интервью "Известиям" отметил, что у него остались только положительные воспоминания о полузащитнике Романе Еременко, который ранее подписал контракт со "Спартаком". Финский игрок сможет дебютировать в составе красно-белых 7 октября.

– Этим летом в ЦСКА после дисквалификации мог вернуться Роман Еременко, но в итоге он выбрал "Спартак". Вас удивил его выбор?

– О Еременко у меня только положительные воспоминания. Он отличный игрок, очень умный футболист. Если говорить о его переходе в "Спартак", то, конечно, меня это немного удивило, но уж точно не мне его судить. Это его выбор, больше ничего об этом не скажешь.