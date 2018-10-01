Никита Чернов: "Меня удивил переход Еременко в "Спартак". Но это его выбор"

Защитник ЦСКА Никита Чернов в интервью "Известиям" отметил, что у него остались только положительные воспоминания о полузащитнике Романе Еременко, который ранее подписал контракт со "Спартаком". Финский игрок сможет дебютировать в составе красно-белых 7 октября.
– Этим летом в ЦСКА после дисквалификации мог вернуться Роман Еременко, но в итоге он выбрал "Спартак". Вас удивил его выбор?
– О Еременко у меня только положительные воспоминания. Он отличный игрок, очень умный футболист. Если говорить о его переходе в "Спартак", то, конечно, меня это немного удивило, но уж точно не мне его судить. Это его выбор, больше ничего об этом не скажешь.
Дополнительная информация
https://iz.ru/794786/sevastian-terletckii/nikita-chernov-v-futbole-est-tolko-odno-mesto-pervoe
Загрузка...