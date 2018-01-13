Никита Чернов: "Игнашевич, например, мыслит очень быстро"

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ" отметил, что возраст не мешает братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу достойно вылядеть в чемпионате России. Однако, по его словам, на международной арене скорости другие.

... - В ЦСКА сейчас доверяют молодым. К тому же, Сергей Игнашевич, может, уйдет. Братья тоже могут решиться.

– Ходят такие разговоры?

– Да уже который год. Думаю, они уже сами хотят. Наигрались! В ЦСКА все на эту тему шутят: "Ребята, сколько можно?! Пора!". Другое дело, играют они здорово. На сборах себя проявляют, молодым могут дать фору. И по ним не скажешь, что возраст мешает.

– Но в Лиге чемпионов об этом обычно сразу вспоминают.

– Да, совсем другие скорости. Тяжеловато. В чемпионате России прощают, а там уже нет. Хотя Игнашевич, например, мыслит очень быстро, и даже если теряет в скорости, то опыта у него наоборот все больше и больше – и это помогает. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ"