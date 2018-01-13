Никита Чернов: "Головин? "Реал" 16-летних за 40 миллионов покупал. А Саня явно поопытнее"

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ" оценил перспективы полузащитника армейцев Александра Головина.

– Вы с Сашей Головиным – старые друзья. Как считаете, пора ему в Европу?

– Мы с ним и в школе за один год играли, за сборную, и в интернате вместе жили. Ему виднее. Сейчас наверное правильнее не торопиться – впереди чемпионат мира, и оказаться где-то запасным очень рискованно.

– Слухи отправляют Головина в "Арсенал" и даже в "Барселону". Подшучиваете над ним, или он достоин оказаться в "Барсе"?

– А что такого? Талантливый игрок. "Реал" 16-летних за 40 миллионов покупал. А Саня явно поопытнее и помастеровитее. В ЦСКА он точно самый талантливый. Насчет России не знаю, но Головин в любом случае готов, много времени на адаптацию за границей не понадобится. Вот язык, конечно, надо подучить. (Филипп ПАПЕНКОВ)