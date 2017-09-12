Никита Чернов: "Дебют в РФПЛ получился неудачным"

Защитник "Урала" Никита Чернов после матча 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1) отметил, что до забитого гола в ворота соперника у команды все получалось. По словам игрока, он надеялся на удачный дебют в РФПЛ. 21-летний Чернов, который принадлежит ЦСКА и имеет опыт выступлений за сборную России, проводил первый матч в чемпионате.

- В первом тайме все получалось хорошо, - приводит пресс-служба "Урала" слова Чернова. - Когда забили гол, то подумал, что мой дебют будет удачным. Но он получился скомканным, потому что не удалось выиграть. Если пропустили гол, значит оборона обязательно виновата. Сделаем выводы, в следующих играх такого не повторится. Хотелось сегодня выиграть, чтобы была отправная точка для будущих матчей. Но ничего страшного. Не добрали здесь. Значит, наберем в следующих встречах.